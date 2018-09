Centinaio,in 1 mese tutto contro Xylella

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio ha incontrato oggi a Terra Madre Salone del Gusto il commissario europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare Vytenis Andriukaitis, affrontando il tema della xylella, il batterio che da anni sta falcidiando gli olivi pugliesi. "Ho promesso al commissario della Ue - ha spiegato all'ANSA prima di lasciare la kermesse al Lingotto di Torino - che entro pochi mesi, potrebbe bastarne anche un solo, avremo tutti gli strumenti per combatterla e per dare alla ricerca possibilità di svilupparsi". (ANSA).