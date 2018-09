Tentata rapina in gioielleria Andria

(ANSA) – ANDRIA, 19 SET - Indagini sono in corso da parte degli agenti del commissariato di polizia di Andria dopo che, nella mattinata di oggi, persone non ancora identificate, almeno tre, stando a quanto riferito dai presenti, a volto coperto e con indosso tute bianche, simili a divise da lavoro, armate con mazze, hanno tentato di infrangere le vetrine di una gioielleria, all’interno del centro commerciale Mongolfiera di Andria per portare via i gioielli esposti. I malfattori, però, sono fuggiti senza portare via nulla: hanno desistito per la reazione spaventata dei clienti e del personale e la presenza della vigilanza del centro commerciale. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza; controlli sono stati predisposti anche lungo le arterie principali all’ingresso e uscita della città e nei centri limitrofi.(ANSA).