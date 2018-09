Schianto: un morto, tir non si ferma

(ANSA) - TAURISANO (LECCE), 14 SETT - Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino a Taurisano, in via San Donato. Un tir che trasportava carni, per cause in corso di accertamento, ha travolto una Mercedes, condotta da un imprenditore edile del posto. Con lui viaggiava un operaio di nazionalità romena di 48 anni, morto nell'impatto. Il conducente dell'autoarticolato dopo l'impatto ha proseguito la marcia senza fermarsi. E' stato trovato dagli agenti di polizia e dai carabinieri mentre stava scaricando la merce in una azienda. L'uomo è indagato a piede libero. Ha detto agli investigatori di non essersi accorto di nulla e che l'impatto sarebbe avvenuto con la parte finale dell'autoarticolato.