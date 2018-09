Al via Dialoghi di Trani,anche J.Deaver

(ANSA) - BARI, 14 SET - Da martedì 18 settembre fino a domenica 23 nel centro storico di Trani e nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Corato, ritornano I Dialoghi di Trani, manifestazione culturale nata nel 2002 allo scopo di far sedere intorno ad un tavolo - e appunto "dialogare" - persone di diverso orientamento e provenienza, che si confrontano intorno ad un punto di vista, una riflessione, un libro, e scelgono di "mettersi interamente in questione". La XVII edizione dei Dialoghi, intitolata "Paure", esplorerà negli scenari contemporanei le forme di paura che attraversano la quotidianità, destabilizzandola e creando un senso costante di insicurezza o di perdita. I 'Dialoghi' saranno l'unica tappa nel Sud Italia per il giallista statunitense Jeffery Deaver, che presenterà domenica 23 il suo nuovo libro "Il taglio di Dio".

A chiudere i Dialoghi di Trani sarà il professor Gustavo Zagrebelsky con il dialogo "Chi ha paura della Costituzione?" con Paolo Flores d'Arcais. A confrontarsi e dialogare ci saranno tra gli altri: Eugenio Borgna, Stefano Benni, Gustavo Zagrebelsky, Laurent Joffrin, Dirk Kurbjuweit, Luigi Zoja, Telmo Pievani, Simona Argentieri, Emilio Gentile, Carlo Bonini, Marco Ansaldo, Paolo Cendon, Roberto Scarpinato, Giancarlo Caselli, Caterina Chinnici, Rosario Aitala, Claudio Cerasa, Emiliano Fittipaldi, Piergiorgio Odifreddi, Emanuele Giordana, Stefano Allievi, Nando dalla Chiesa, Giovanni Tizian, Giuseppe Laterza, Annalena Benini, Gianfranco Viesti, il regista Pippo Mezzapesa e molti altri. I 'Dialoghi' saranno l'unica tappa nel Sud Italia per il giallista statunitense Jeffery Deaver, che presenterà domenica 23 il suo nuovo libro "Il taglio di Dio".

A chiudere i Dialoghi di Trani sarà il professor Gustavo Zagrebelsky con il dialogo "Chi ha paura della Costituzione?" con Paolo Flores d'Arcais. La manifestazione è realizzata dall' Associazione Culturale "La Maria del porto" in ATS con Comune di Trani e Beebliocar, cofinanziata da Regione Puglia. (ANSA).