L.De Laurentiis:Riconquisteremo i tifosi

(ANSA) - BARI, 13 SET - "Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste settimane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e Pompilio. Con l'allenatore Cornacchini costruiremo il percorso". Così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato giocatori e staff ai media nel corso di un incontro in vista dell'avvio della stagione. "La squadra? E' completa", ha aggiunto De Laurentiis, precisando che "stiamo valutando altri giocatori per un progetto futuro". "Al momento - ha sottolineato - non siamo riusciti a entrare nello stadio, lo faremo la prossima settimana con la convenzione. Il settore giovanile? Ci impegneremo man mano. Dateci il tempo". Quanto al San Nicola e all'antistadio, De Laurentiis ha detto che "la famiglia De Grecis sta lavorando sul manto erboso. Il San Nicola si sta riprendendo, il 23 avremo un manto erboso". "A breve - ha concluso - da Capurso ci sposteremo nell'antistadio. La Sud sarà chiusa nelle sfide ufficiali, la Nord no".