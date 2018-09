Un "frenetico" giro di droga: 12 arresti

(ANSA) - VENOSA (POTENZA), 11 SET - Accusate di far parte di un'associazione per delinquere "dedita ad un frenetico traffico di sostanze stupefacenti" con base a Venosa (Potenza), 12 persone sono state arrestate stamani dai Carabinieri (tre sono in carcere e nove ai domiciliari con il braccialetto elettronico). I militari hanno notificato anche dieci divieti di dimora a Venosa, emessi dal gip presso il Tribunale di Potenza.

Il clan - secondo l'accusa - trafficava in cocaina, eroina, hascisc e marijuana.