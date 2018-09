Mostra di Ugo Nespolo a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 11 SET - "Avanguardia Educata" è il titolo di una mostra di Ugo Nespolo che sarà inaugurata domenica 16 settembre a Foggia, nella 'Contemporanea Galleria d'Arte' di Giuseppe Benvenuto con la partecipazione dello stesso Nespolo.

La personale - ha sottolineato Benvenuto - accoglie circa 25 opere, tutte in acrilico ad intarsio su legno, che attestano la ricchezza e la versatilità̀dell'artista tra i più interessanti ed affermati a livello internazionale. La ricerca del maestro piemontese si muove sul terreno del dialogo, attraverso un confronto con la tradizione artistica e con l'universo iconografico della "civiltà dei consumi". Nespolo porta avanti la convinzione che l'arte debba immergersi completamente nella vita, ed è per questo che oltre ad essere pittore, scultore, scenografo e regista di corti d'autore, nella sua poliedrica produzione lo vediamo spaziare in diversi ambiti della realtà, fino a sconfinare nel terreno del design e della pubblicità.