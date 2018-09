Cinecocktail in Fiera a Bari con Banfi

(ANSA) - BARI, 11 SET - Lino Banfi inaugurerà la prima edizione barese del "Cinecocktail Apulia Edition", in programma da domani, 12 settembre, a venerdì 14 nell'Arena Apulia Film House, nella Fiera del Levante di Bari, a partire dalle 19.30.

La rassegna, a cura di Apulia Film Commission, Puglia Promozione e Fiera del Levante, e la direzione artistica di Claudia Catalli, prevede tre proiezioni a ingresso libero con altrettanti ospiti. Domani, con Lino Banfi, sarà proiettato il film "Tale of Tales" di Matteo Garrone. Giovedì sarà protagonista l'attore Gianmarco Tognazzi, che anticiperà la proiezione di "Third Person" del regista premio Oscar Paul Haggis. Venerdì chiuderà il ciclo di incontri l'attrice Ornella Muti, cui seguirà la proiezione del film "Wonder Woman" di Patty Jenkins. "È stata una bella conquista aver portato il Cinecocktail da Venezia a Bari", ha detto l'assessore regionale alle Industrie turistiche e culturali, Loredana Capone