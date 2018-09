Decaro (Anci),ripristino Fondi periferie

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Il blocco dei fondi per le periferie deciso di recente con un emendamento notturno in Senato possiamo scegliere di raccontarlo in due modi. Possiamo dire: 'Sono stati bloccati i finanziamenti per un ammontare di un miliardo e seicento milioni destinati a 326 Comuni'. Oppure possiamo dire che migliaia di bambini non avranno i loro nuovi parchi, che migliaia di famiglie continueranno a camminare su marciapiedi dissestati. Confido in lei, presidente Conte. Ci dia una mano a ripristinare quel finanziamento. Ci dia una mano a far nascere e crescere quelle piazze dove le persone imparano a conoscersi, a stare insieme e a fidarsi le une delle altre. Quelle piazze dove possiamo provare a ricostruire la fiducia nelle istituzioni".

Antonio Decaro ha rivolto il suo appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante.