Conte, Fiera Levante appuntamento chiave

(ANSA) - BARI, 8 SET - "La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamento per l'economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese"."L'obiettivo è quello di creare la stessa fiducia" che caratterizzò l'Italia dell'ultimo dopoguerra. Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla inaugurazione della Fiera del Levante di Bari.< Conte ha poi parlato delle imprese: "Fin dall'inizio il faro che ha mosso nostra azione è stato quello della massima attenzione agli interessi cittadini ma ciò non significa una diminuita attenzione al mondo delle imprese", ha detto."La forza delle nostre imprese - ha aggiunto - potrà aiutarci a produrre quelle risorse di cui abbiamo bisogna per un paese più giusto, più forte, più inclusivo. Noi vogliamo aiutare chi intraprende per creare ricchezza, per sé stesso e per gli altri""Reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno due pilastri su cui lavoreremo per sagomare una manovra che sia anche di equità sociale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla Fiera del Levante di Bari