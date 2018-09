Coldiretti, al Sud corsa alla terra

(ANSA) - BARI, 8 SET - "In controtendenza alla fuga dei giovani al Sud si registra una storica corsa alla terra per 18mila under 40 che vedono nel ritorno nelle campagne del Mezzogiorno una opportunità di lavoro e di realizzazione personale". Lo ha detto il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, a Bari alla Fiera del Levante, dove è stata allestita la 'Fattoria Coldiretti'. "La prima risposta al necessario riequilibrio tra nord e sud sta nel fatto che - afferma - sui 30mila giovani under 40 che nel 2016/2017 hanno presentato domanda per l'insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell'UE, ben il 61% è concentrato nel Meridione e nelle Isole". "L'interesse delle nuove generazioni - aggiunge - richiede un urgente impegno per velocizzare le istruttorie dei piani di sviluppo rurale. Siamo infatti di fronte ad un cambiamento epocale che - precisa Moncalvo - non accadeva dalla rivoluzione industriale, con il mestiere della terra che è la nuova strada del futuro".