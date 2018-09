Mostra Museo del Calcio fa tappa a Bari

(ANSA) - BARI, 5 SET - Inaugurata stamattina a Bari, nella sala del Colonnato del Palazzo ex Provincia, la sesta tappa della mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano.

"Apriamo oggi - ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro - una mostra con i cimeli e le maglie che hanno segnato la storia del calcio italiano, sport nazionale che ha aiutato la nostra nazione a farsi conoscere in tutto il mondo. Ho visto esposta la Coppa del Mondo 1982 e ho pensato subito all'esultanza del presidente della Repubblica Sandro Pertini. In questa sala spero sia facilmente raggiungibile dai cittadini di tutta l'area metropolitana". Presenti l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il dirigente nazionale della Figc Vito Tisci e il nuovo presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. Tra i cimeli ci sono le coppe vinte dagli azzurri (Rimet 1938, Europeo 1968, Spagna 1982, Germania 2006), e maglie storiche come quelle indossate ai mondiali da Amedeo Biavati, Giacinto Facchetti, Paolo Rossi, Paolo Maldini e Franco Baresi.