Palagiustizia Bari: Anm, protesta per gestione emergenza

(ANSA) - BARI, 04 SET - "Il problema non è solo la prospettiva, ma l'attualità. Protestiamo per come è stata gestita la situazione emergenziale, che ci vede nell'assoluta impossibilità di amministrare la giustizia". Lo dichiara Michele Parisi, giudice del Tribunale di Bari e segretario della giunta distrettuale dell'Anm. Dopo l'annuncio del Ministero della scelta della nuova sede, l'ex palazzo Telecom, per gli uffici giudiziari baresi, Parisi spiega che "prendiamo atto della decisione che, tuttavia, non ha una prospettiva concreta".

Nelle prossime settimane, spiega in sintesi il magistrato, dovranno iniziare, infatti, le notifiche dei processi ordinari - attualmente sospesi per legge - che dovrebbero riprendere a ottobre. Per fissare le udienze, però, è necessario sapere dove si dovranno celebrare e quindi conoscere i tempi del prossimo trasloco del Tribunale che è il secondo trasferimento, perché il primo è tuttora in corso verso l'ex sezione distaccata di Modugno. È lì che da ieri i giudici hanno preso possesso dei propri uffici, con scrivanie sommerse di monitor e tastiere di pc e scatoloni accatastati nei corridoi nel Tribunale in corso di allestimento ma già prossimo ad essere dismesso.

Ancora più confusa, se possibile, sottolinea Parisi, la situazione della Procura, divisa tra via Brigata Regina (dove sono stati trasferiti alcuni magistrati, gli uffici centralizzati e le cancellerie) e Il palazzo inagibile di via Nazariantz dove sono ancora al lavoro i pubblici ministeri.

"Ci stiamo aggrappando alla necessità di mandare avanti la macchina della Giustizia" commentano i pubblici ministeri, costretti da questa situazione in una "ridottissima capacità di rispondere alle esigenze del territorio".(ANSA).