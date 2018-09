Ilva:parchi, Cimolai, con tempi previsti

(ANSA) - TARANTO, 3 SET - "I lavori proseguono e siamo al passo con i tempi previsti". Lo ha riferito un rappresentante della Cimolai, responsabile per la sicurezza, ai segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm e Usb,che hanno eseguito un sopralluogo nel cantiere per i lavori di realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) dello stabilimento Ilva di Taranto. Lo ha detto all'ANSA Biagio Prisciano della Fim Cisl. Per l'Ilva erano presenti i responsabili delle relazioni industriali. "Il sopralluogo - aggiunge Prisciano - è durato circa un'ora e mezza. Il referente della Cimolai ci ha illustrato i lavori, precisando che sono state montate le prime 4 torri e alla base si stanno realizzando le arcate che poi saranno innalzate per l'assemblaggio". Il cantiere è stato avviato l'1 febbraio scorso dall'azienda friulana, che si è aggiudicata l'appalto. L'investimento, pari a circa 300mln di euro, viene anticipato dall'azienda in amministrazione straordinaria, che poi verrà rimborsata dall'acquirente Am InvestCo Italy.