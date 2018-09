Ilva: parchi minerali; Fiom, valori regolari falda profonda

(ANSA) - TARANTO, 03 SET - "Nessun superamento dei valori previsti per legge è stato riscontrato nelle attività di caratterizzazione effettuate per la falda profonda", mentre per la falda superficiale, in tre punti (parco 1, parco 3 e parco 5), sono emersi "valori superiori a quelli previsti dalla normativa vigente per i quali è stata effettuata complessivamente una rimozione di suolo (autorizzato da Arpa) per una profondità di 2 metri e una superficie di 1100 metri".

Lo precisano il segretario provinciale della Fiom Cgil di Taranto Giuseppe Romano e il coordinatore delle Rsu Fiom Francesco Brigati, dopo il sopralluogo dei sindacati nel cantiere per la realizzazione della copertura dei parchi primati (minerali e fossili) dello stabilimento Ilva di Taranto.

Rappresentanti dell'Ilva in amministrazione straordinaria e della ditta Cimolai, affidataria dei lavori, hanno illustrato le attività propedeutiche e lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere. Attualmente sono in corso i lavori di completamento delle fondazioni profonde e delle strutture metalliche della prima struttura e sono state innalzate quattro torri. L'azienda ha chiarito i punti riguardanti le richieste della Fiom Cgil, che per prima aveva chiesto di effettuare un sopralluogo nel cantiere, in merito ai depositi temporanei e alla caratterizzazione del suolo, della falda superficiale e di quella profonda. (ANSA).