Schianto nel Foggiano, morti 2 ragazzi

(ANSA) - FOGGIA, 2 SETT - Due ragazzi di 18 anni, Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, entrambi di Carapelle, in provincia di Foggia, sono morti ed un terzo è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 3 della scorsa notte sulla strada provinciale che collega Orta Nova e Stornara, nel Foggiano. Per cause in corso di accertamento, la vettura sulla quale viaggiavano i tre ragazzi, una Fiat Punto, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Faregna e Nicola sono morti sul colpo; il terzo giovane è stato ricoverato in gravi condizioni negli Ospedali Riuniti di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.(ANSA).



Il sindaco di Carapelle, Umberto Di Martino, e l'amministrazione tutta, nell'unirsi al dolore che ha colpito le famiglie delle vittime dell'incidente stradale, ha annunciato che nella giornata in cui si terranno i funerali dei due ragazzi verrà proclamato il lutto cittadino. Sono tuttora gravi le condizioni del terzo ragazzo che viaggiava in auto insieme con i due ragazzi rimasti uccisi nel terribile impatto della vettura contro l'albero. Il ragazzo, di 17 anni, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico negli Ospedali Riuniti di Foggia