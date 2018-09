Pioggia e vento a Bari, alberi divelti

(ANSA) - BARI, 02 SET - Un violento temporale, misto a raffiche di vento, che hanno divelto alcuni alberi e cartelloni stradali in via Camillo Rosalba e in via Lucarelli, si è abbattuto su Bari sorprendendo automobilisti e bagnanti che in quel momento - intorno alle 16 - erano sulla spiaggia di 'Pane e pomodoro', in città. Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia locale non è stato necessario chiudere al traffico i sottovia che si sono allagati ma l'acqua non ha raggiunto livelli preoccupanti.

La pioggia è scesa in modo copioso e, assieme al vento forte, ha ribaltato numerosi cassonetti per il conferimento degli indumenti usati, ha prodotto danni ad alcuni impianti semaforici e a parte delle suppellettili di Torre Quetta. In via Re David l'acqua è arrivata ai marciapiedi provocando forti miasmi, stando a quanto viene anche denunciato da alcuni commercianti e residenti attraverso i profili dei social network.