Comune vuole centro migranti, no Lega

(ANSA) - BRINDISI, 2 SETT - Proteste della Lega a Brindisi dopo che il Comune con delibera di giunta ha deciso di partecipare a un avviso pubblico per l'individuazione di progetti di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione di migranti.

Il Comune ha infatti individuato un immobile, all'interno del quartiere Casale per fornire ospitalità agli stranieri e ha così formulato una proposta, rispondendo al bando che rientra nell'ambito del "Pon Legalità 2014-2020". "Ancora una volta la Città di Brindisi - è detto in una nota - nonostante vi siano ben altri problemi che la soffocano, si candida ad un'accoglienza che rischia concretamente di creare ulteriori e gravi squilibri nella vita sociale degli abitanti dei vari quartieri. Si parla di edifici e rioni dove potrebbe essere realizzato l'insediamento, come quello del Casale che verrebbe obiettivamente stravolto dalla presenza degli immigrati".