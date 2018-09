Pesca di frodo, sequestrate tre reti

(ANSA) - MATERA, 1 SET - Tre reti utilizzate per la pesca di frodo a Metaponto di Bernalda (Matera), nei pressi della foce del fiume Bradano, sono state sequestrate e in seguito distrutte dai Carabinieri forestali della stazione di Scancano Jonico (Matera) che hanno operato con il Nucleo tutela biodiversità di Ginosa Marina (Taranto).

La zona nella quale sono state scoperte le tre reti è sottoposta a vincolo paesaggistico e "ricade - è spiegato in un comunicato diffuso dai Carabinieri forestali - in area Sic (Siti di importanza comunitaria) in particolare nella Zona speciale di conservazione (Zpc) 'Foce Bradano'".