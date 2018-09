Palagiustizia Bari: ministero invitò a trasloco urgente

(ANSA) - BARI, 1 SET - "Si prega cortesemente di proseguire con la dovuta urgenza le operazioni preventivate". È questa la frase con la quale il ministero della Giustizia, lo scorso 23 agosto, ha chiesto in una nota agli uffici giudiziari baresi di procedere spediti verso il trasloco. Tecnicamente il ministero non poteva ordinare lo sgombero immediato, che è competenza del Comune, ma con quella nota ha voluto sollecitare il personale amministrativo e i magistrati a lasciare l'immobile di via Nazariantz, dichiarato inagibile, il più presto possibile, cioè entro la scadenza inizialmente prevista del 31 agosto e poi prorogata dal Comune di Bari di altri 4 mesi. La nota del ministero è stata inviata al presidente della Corte di Appello di Bari, Franco Cassano, presidente della Conferenza permanente e, per conoscenza, al procuratore generale Anna Maria Tosto, al presidente del Tribunale Domenico De Facendis e al procuratore della Repubblica Giuseppe Volpe. A tale invito, però, hanno risposto il personale amministrativo e il Tribunale, emanando provvedimenti che hanno disposto il trasferimento di giudici e cancellieri nelle sedi di via Brigata Regina e Modugno. I magistrati della Procura, invece, resteranno ancora un po' nel palazzo inagibile perché nella sede di via Brigata non c'è spazio per tutti. Nella nota inviata dal Ministero si invitavano i capi degli uffici "a voler indicare eventuali necessità sopravvenute, per potervi provvedere con la necessaria sollecitudine". Il presidente De Facendis ha risposto chiedendo più risorse, dieci amministrativi per le notifiche dei processi, auto e benzina per gli spostamenti tra le varie sedi. (ANSA).