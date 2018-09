Non paga fitto, accoltella un uomo

(ANSA) - AVETRANA (TARANTO), 01 SET - I carabinieri di Avetrana (Taranto) hanno arrestato per tentato omicidio Giorgi Bulia, 40enne, georgiano, residente in Francia, ma da alcuni mesi domiciliato ad Avetrana, comune del versante orientale della provincia ionica. Alla centrale operativa è giunta una richiesta di intervento per una lite in corso in un'abitazione del centro di Avetrana. Giunti sul posto i militari hanno accertato che da qualche mese il georgiano, con precedenti di polizia, aveva preso in affitto un'abitazione in centro. Ieri sera, la proprietaria dell'appartamento si è recata presso il domicilio del 40enne, in compagnia di un 45enne residente ad Erchie (Brindisi), nel tentativo di recuperare delle mensilità arretrate. E' cominciata una discussione durante al quale Bulia ha tirato fuori dalle tasche un coltello attingendo con un fendente all'altezza del collo il 45enne che è riuscito, facendosi schermo con le mani, ad evitare il peggio. L'uomo guarirà in pochi giorni.