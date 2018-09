Assessore Puglia,Lezzi da schiaffeggiare

(ANSA) - BARI, 01 SET - "Ma là era roba da prenderla a schiaffoni". Così l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Puglia, Giovanni Giannini (Pd), riferendosi al ministro per il Sud, Barbara Lezzi (M5S), che lo scorso 23 luglio a Bari litigò sul gasdotto Tap con il governatore pugliese, Michele Emiliano (Pd). L'assessore pronuncia la frase in un video pubblicato da 'Borederline 24' che lo ha ripreso mentre visita, con il sindaco di Bari Antonio Decaro (Pd), il cantiere di un depuratore nel capoluogo pugliese. Nel video Giannini e Decaro fanno riferimento alla conferenza stampa in cui Emiliano e Lezzi litigarono perché il governatore pugliese aveva chiesto aiuto su Facebook al pentastellato Di Battista per spostare l'approdo del gasdotto Tap dalla spiaggia di Melendugno (Lecce). Una richiesta che Lezzi definì una "bella sceneggiata". "Maleducata", replicò Emiliano. Nel video Decaro dice a Giannini: "Ho visto che a un certo punto della conferenza ti sei alzato". "Ma là - risponde l'assessore - era roba da prenderla a schiaffoni".