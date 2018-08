Uds, a Bari mercatino libri usati

(ANSA) - BARI, 31 AGO - Anche quest'anno l'Unione degli Studenti Bari organizza il Mercatino del Libro Usato, "con l'obiettivo - informa una nota - di contrastare il fenomeno del caro-libri e di evidenziare le criticità esistenti nel nostro sistema di diritto allo studio"."Secondo Federconsumatori, ogni anno le famiglie - si legge nella nota - si trovano costrette a dover spendere, in media, tra i 500 e i 600 euro per acquistare i soli libri di testo. Per gli studenti del primo anno la cifra si innalza fino ai 200€ e se si considerano anche gli ulteriori costi per trasporti e spese obbligate legate all'attività scolastica si arriva a circa 1700€". Da quest'anno la Regione Puglia ha attivato un sistema di rimborso del 25% sulla cifra spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti che hanno un reddito familiare inferiore ai €10.632,94. La XIV edizione del Mercatino del Libro Usato si terrà a Zona Franka (via Dalmazia, 35) a partire da lunedì 3 settembre a giovedì 11 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00(ANSA).