Palagiustizia, trasferiti amministrativi

(ANSA) - BARI, 31 AGO - Da domani, sabato 1 settembre, tutto il personale amministrativo di Procura e Tribunale penale di Bari sarà trasferito da via Nazariantz. La nuova improvvisa disposizione è contenuta in due provvedimenti notificati in serata dai dirigenti amministrativi. Dai due provvedimenti si evince che in data 23 agosto, quindi una settimana fa, il Ministero aveva inviato una nota con la quale si invitava a "proseguire senza indugio" le operazioni di trasferimento, così come programmate, quindi entro il 31 agosto. Nonostante la proroga allo sgombero concessa dal Comune di Bari per consentire l'accesso in via Nazariantz fino al 31 dicembre, il "tavolo tecnico per la programmazione delle attività di trasloco degli uffici giudiziari" ha deciso, durante una riunione di due giorni fa, di "aderire all'invito del superiore Ministero e di dare impulso alle operazioni di trasferimento degli uffici e del personale entro il 31 agosto".