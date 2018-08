Solidarietà:Polignano, concerto all'alba

(ANSA) - POLIGNANO A MARE (BARI), 30 AGO - Uno scenario mozzafiato per un concerto dalle finalità benefiche. E' previsto all'alba di domenica 2 settembre, sul retro del museo "Pino Pascali" di Polignano, al lungomare Cristoforo Colombo. I concertisti daranno le spalle al mare, mentre il pubblico, di fronte a loro, potrà guardare lo straordinario scenario delle acque trasparenti che circondano l'isolotto di San Paolo (detto dell'Eremita). Il concerto comincerà alle 5,30 del mattino per consentire agli spettatori di poter guardare l'aurora e vedere spuntare dall'orizzonte i primi raggi di sole. Al pianoforte sarà Ottavia Valentina Pastore, al flauto Maria Colella.

L'iniziativa è organizzata dalla parrocchia matrice di Polignano e mira a raccogliere fondi per il rifacimento del tetto della chiesa madre che si trova nel centro storico di Polignano.

