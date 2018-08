Prof con droga in Australia, condannata

(ANSA) - BARI, 30 AGO - Il giudice Irene Lawson del Tribunale di Melbourne ha condannato la docente barese Elisa Salatino alla pena di 10 anni di reclusione per importazione di sostanze proibite. L'insegnante, originaria di Fasano in servizio all'istituto 'Marconi' di Bari, dovrà scontare 6 anni in carcere e altri 4 con pena sospesa. La 40enne è detenuta dal 13/2/2017, quando fu arrestata nell'aeroporto di Tullamarine con 5 kg di cocaina in valigia. Il giudice ha riconosciuto una serie di attenuanti che hanno consentito di non infliggere l'ergastolo.

Le sarebbe stato attribuito un comportamento "incosciente e sconsiderato" ma non il ruolo di organizzatrice del trasporto della droga. Il viaggio, stando a quanto da lei dichiarato, le era stato regalato da un amico. "Purtroppo Elisa è caduta vittima di una sostanziale ingenuità, prestandosi a fare da corriere", ha detto, riferendosi a quanto ritenuto dai giudici nella sentenza, il suo legale, l'avv. Renzo De Leonardis, difensore della donna insieme con il collega Gabriele Contini.