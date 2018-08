Incidenti stradali: un morto nel Salento

(ANSA) - LECCE, 30 AGO - Un uomo di 44 anni, Luca Capoccia, di Lecce, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale che collega Giuggianello a Minervino.

Molto conosciuto in città dove gestiva una cornetteria in viale Alfieri, Capoccia, era alla guida della sua Smart quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori dalla carreggiata. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. Vani i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e polizia stradale. Capoccia collaborava anche come fotografo per il giornale online "Lecceprima".