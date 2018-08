Ilva: lunedì sopralluogo sindacati cantiere Parchi minerali

(ANSA) - TARANTO, 30 AGO - L'Ilva ha fissato per lunedì prossimo alle 10, convocando tutte le organizzazioni sindacali, un sopralluogo nel cantiere per la costruzione della copertura dei parchi minerali. Inizialmente era stata la Fiom Cgil a chiedere di avere accesso all'area e il sopralluogo previsto per oggi è dunque slittato al 3 settembre. Il cantiere è stato aperto nel febbraio scorso dalla ditta friulana Cimolai, che si è aggiudicata l'appalto. La Fiom annuncia che chiederà "nel merito informazioni e documentazione relativamente a caratterizzazione della falda superficiale e profonda; attività di bonifica in relazione ai superamenti di Concentrazione Soglia di Contaminazione; messa in sicurezza della falda superficiale; gestione dei depositi temporanei". L'organizzazione sindacale intende essere messa a conoscenza dello "stato di avanzamento dei lavori in merito al cronoprogramma presentato durante l'incontro al Mise" e della "mappatura delle ditte di appalto presenti nel cantiere" e sollecita una "consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RlS) in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento". (ANSA).