Ilva:volantino Pd Taranto,'Zero esuberi'

(ANSA) - TARANTO, 29 AGO - "Il tempo delle scelte", "zero esuberi" e ancora: "Di Maio e i Cinquestelle prima avevano la ricetta, e ora?". Sono alcune delle frasi che si leggono sul volantino del Pd di Taranto, distribuito questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento Ilva, alla presenza del segretario nazionale del Partito democratico, Maurizio Martina, che ha ascoltato e discusso con gli operai del primo turno, del futuro dell'azienda e dello stallo determinato dal comportamento attuale del governo. "Ogni giorno che passa - si legge ancora sul volantino - in Ilva si perde un milione di euro, e 20mila operai rischiano il posto di lavoro. Il 15 settembre terminano le risorse. Il tempo è scaduto". "Scrivere zero esuberi - commenta Francesco Brigati, operaio Ilva, coordinatore delle Rsu Fiom e componente della segreteria provinciale del sindacato - significa prendere in giro i lavoratori e i sindacati".