Palagiustizia Bari:Decaro,Ministero?Non so che fine ha fatto

(ANSA) - BARI, 28 AGO - "In questo Paese ci sono persone che dicono che bisogna passare dalle parole ai fatti, e poi purtroppo restano alle parole, i fatti li devono fare gli altri". E' polemico il sindaco di Bari, Antonio Decaro, quando commenta la vicenda del Palagiustizia e la proroga di 120 giorni che ha concesso per lo sgombero dell'immobile di via Nazariantz perché il Ministero non ha ancora individuato una nuova sede per trasferire gli uffici penali. A proposito del Ministero della Giustizia, il sindaco dice di non sapere "che fine abbia fatto".

"Sono scoraggiato, - dice Decaro - mi aspetto che all'interno di una collaborazione istituzionale, si trovino le condizioni per permettere alla giustizia di continuare a fare la propria attività. C'è un appello da parte di tutti i magistrati che combattono contro 16 clan criminali. Pare che l'unico ad accogliere questo appello sia stato il sindaco, che non ne ha nessuna competenza, la funzione giudiziaria non è mia, non sono il proprietario dell'immobile e, come accade in tutte le città di questo Paese, un sindaco con i suoi tecnici si preoccupa dell'agibilità di una struttura". (SEGUE).