Calcio: Bari, squadra prepara rientro

(ANSA) - BARI, 28 AGO - Il Bari, sotto la guida del tecnico Giovanni Cornacchini, sta proseguendo in questi giorni la preparazione a Roma in vista del prossimo campionato di Serie D (ma la dirigenza non ha perso le speranze di un ripescaggio in Lega pro): i giocatori e i tecnici biancorossi dovrebbero rientrare in città martedì prossimo per allenarsi nello stadio San Nicola. Tutto dipende dal completamento dei passaggi burocratici e amministrativi per l'insediamento della società di Aurelio e Luigi De Laurentiis nell'impianto. Intanto sono al lavoro a Roma 26 giocatori (almeno sei in prova): prima della fine del mercato potrebbe essere tesserato il promettente portiere lituano Ovidijus Siaulys, classe 1999, dalla Primavera della Virtus Entella. Sta completando le visite mediche la mezzala Mirko Bortoletti, altro elemento di qualità che andrà a rinforzare la rosa