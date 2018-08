Maltempo: allerta arancione in Puglia

(ANSA) - BARI, 26 AGO - La Protezione civile pugliese, a causa dei temporali e rovesci previsti sulla Puglia ha valutato, a partire dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, un'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione.

Secondo le previsioni meteo disponibili, a partire dalla giornata di domani e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati specie sui settori garganici. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati nelle zone interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.