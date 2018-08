Decaro,piani Roma? Per fermare giustizia

(ANSA) - BARI, 24 AGO - "Quando qualcuno dice che i piani stanno andando nel verso giusto, mi viene da pensare che forse sono i piani per annullare completamente la giustizia barese".

E' polemica la risposta del sindaco di Bari, Antonio Decaro, al Ministero della Giustizia sulla questione del Palagiustizia di Bari, dichiarato inagibile per rischio crollo e prossimo allo sgombero (i termini scadono tra una settimana). In una nota diffusa ieri da via Arenula, infatti, il Ministero ha detto che "i lavori procedono secondo tabella di marcia".

"Non abbiamo il palazzo nuovo, - dice Decaro - le udienze sono state bloccate fino a settembre e ci spiegano, magistrati e avvocati, che traslocare nell'immobile di via Brigata Regina significa non lavorare più. Al Ministero sembra che vada tutto bene e, quindi, mi aspetto che tra sette giorni lì ci siano i sigilli e non potrà entrare più nessuno". "Io sono abituato a metterci la faccia e a decidere".