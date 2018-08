Padre la violenta per 20anni,nasce bimba

(ANSA) - BARI, 22 AGO - Sarebbe stata violentata per più di 20 anni da suo padre, e dai ripetuti rapporti sessuali sarebbe nato una bambina. La vicenda, che sarebbe avvenuta in un paese a sud del Salento, è riportata sull'edizione online della Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo il quotidiano, sul presunto incesto la Procura di Lecce ha aperto una inchiesta e il padre della donna sarebbe iscritto nel registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata, e maltrattamenti in famiglia. A denunciare il padre, a distanza di circa dieci anni dai fatti, sarebbe stata la donna dopo essersi trasferita fuori provincia. La giovane avrebbe raccontato le violenze subite al suo attuale compagno e con lui avrebbe trovato il coraggio di andare dai carabinieri. La figlia venuta al mondo pochi anni fa, sarebbe nata dall'incesto quando la ragazza era già maggiorenne.

Nei prossimi giorni potrebbe essere nominato uno specialista in genetica per comparare il dna della bimba con il corredo genetico del suo presunto padre.