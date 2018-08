Consoli, Notte Taranta dà dignità al Sud

(ANSA) - STERNATIA (LECCE), 22 AGO - Ieri a Sternatia per il Festival itinerante de La Notte della Taranta, Carmen Consoli è tornata a cantare con l'Orchestra popolare che ha diretto nel 2016, nei panni di maestro concertatore. "Io - ha detto la 'cantantessa' siciliana - sono sempre stata una grande fan de La Notte della Taranta. Come tutti i figli del Sud ho sempre seguito questo meraviglioso evento che restituisce a tutti noi meridionali un po' di dignità". "La cultura - ha aggiunto Consoli - può anche essere una risorsa economica molto importante, ma è soprattutto il fatto di riconoscersi e ritrovarsi attraverso le radici". Consoli è stata ospite del gruppo 'Le malmaritate', la cui musica trae ispirazione dai desideri e patimenti delle donne siciliane del Medievo, che sfogavano nel canto le delusioni della vita coniugale. "Io - ha sottolineato Consoli - avevo sospeso la mia attività e questo è l'unico evento che faccio questa estate". Per la sua esibizione con l'Orchestra popolare de La Notte della Taranta, Consoli ha invece scelto 'La quistione meridionale' di Rina Durante.(ANSA).