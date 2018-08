ANSA-BOX/ Muore in torrente salvando figli, corpo papà fa scudo

(di Vincenzo Chiumarulo) (ANSA) - CISTERNINO (BRINDISI), 21 AGO - Quando l'ondata di piena li ha sorpresi, mentre erano in escursione nelle gole del torrente Raganello, in Calabria, Gianfranco Fumarola non ci ha pensato un istante: con il proprio corpo ha fatto scudo ai suoi due figli di 11 e 12 anni che erano con lui, impedendo che la furia dell'acqua li facesse schiantare sulle rocce. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare: portato in ospedale con gravi traumi al torace, Fumarola è morto a 43 anni. Sua moglie Cinzia, e il loro terzo figlio di quattro anni, si sono salvati perché non hanno partecipato all'escursione. Agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto, Fumarola viveva a Cisternino con sua moglie che insegna in una scuola elementare. La famiglia andava spesso in vacanza in Calabria, poiché Cinzia è nata lì. "Gianfranco era molto legato alla famiglia e sapevo che avrebbe dato la vita per i suoi figli, come e più di qualunque altro papà", racconta Mario Saponaro, suo amico da più di 20 anni. "Era un ragazzo che amava la natura e tutti gli sport fisici", sottolinea, "l'ultima volta l'ho visto qualche giorno fa a Cisternino dove ogni giorno correva come un treno, sempre con le sue cuffiette". "Dopo questa notizia - afferma - manca il fiato". Maresciallo della Guardia di Finanza e assessore al Turismo nella cittadina della Valle d'Itria, Saponaro conosce Gianfranco "da quando facevamo entrambi i camerieri nelle sale ricevimento: era un grande lavoratore e metteva sempre l'anima nelle cose che faceva". "Era molto critico - aggiunge - e quando a Cisternino qualcosa non funzionava, mi telefonava e si arrabbiava molto anche con me, nonostante la nostra grande amicizia". A Cisternino, aggiunge, aveva "comprato una bella casa che gli è costata tanta fatica, ma lui trovava sempre il lato positivo nelle cose". La sua famiglia, adesso, è "molto turbata", conclude Saponaro: "Chi se lo sarebbe mai aspettato, vai a fare una vacanza e poi...".(ANSA).