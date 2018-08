ANSA-BOX/ Morte in torrente Claudia e Miryam,erano inseparabili

(di Isabella Maselli) (ANSA) - BARI, 21 AGO - "Talmente inseparabili da morire insieme". Claudia e Miryam, le due giovani ballerine pugliesi tra le dieci vittime dell'alluvione del Raganello, in Calabria, erano "amiche inseparabili". Con queste parole amici e conoscenti le ricordano su Facebook. Dai motoraduni, l'ultimo a Lecce sabato scorso, alle serate in discoteca e nei locali di burlesque, le due ragazze erano sempre insieme. Nelle foto condivise sui loro profili, nelle parole di chi le conosceva, nella vita e nella danza. "Sempre insieme sulla terra, in eterno insieme lassù. Ora ballerete con gli angeli", scrivono di loro. Le due città di origine delle due ragazze, Conversano in provincia di Bari e Torricella in provincia di Taranto, si stringono oggi nel ricordo di queste due ragazze, "spensierate e belle come il sole".

Claudia Giampietro aveva 31 anni e si era stabilita a Bari, mentre la sua famiglia vive a Conversano, da dove ha appreso, tramite tv e giornali, della terribile tragedia. La sua "inseparabile" amica, Miryam Mezzolla, 27enne di Torricella, viveva da qualche tempo a Lecce. Insieme, le due ragazze avevano deciso di trascorrere anche l'ultima vacanza sul Pollino, dove ieri hanno trovato la morte.

"Erano andate a Civita solo per un giorno e avrebbero dovuto fare ritorno a casa in serata", racconta Antonio Mezzolla, padre di Miryam, dall'obitorio di Rossano che ha raggiunto nella notte con la moglie, dopo aver saputo dai carabinieri quanto accaduto alla figlia. "Penso a Miryam al buio, travolta dall'acqua, e non capisco perché mi è capitata una cosa del genere", dice la mamma, Anna Guarano, tra lunghi silenzi e poche parole sospirate.

"Una escursione andata male, non si può morire così", scrive un loro amico su Facebook, "portate il sorriso anche lassù".(ANSA).