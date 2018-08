Notte Taranta: pizzica si balla in mare

(ANSA) - BARI, 20 AGO - La pizzica ballata per la prima volta in acqua, nel mare del Salento, è l'idea al centro di uno spot che promuove il Concertone finale della 21/ma edizione della Notte della Taranta, in programma sabato prossimo, 25 agosto, a Melpignano (Lecce). Un uomo e una donna danzano sul ritmo del tamburello nella grotta Monaca di Torre dell'Orso, con un ballo liberatorio in un gioco di corpi, luci e colori che trasmettono armonia e sensualità. Protagonisti del video sono Serena Pellegrino, Fabrizio Nigro e Stefano Campagna. Sabato a Melpignano, a guidare l'Orchestra popolare sarà Andrea Mirò, nelle vesti di maestro concertatore. Molto attesa l'esibizione della star del pop, Lp: l'italoamericana Laura Pergolizzi eseguirà, tra l'altro, una versione 'pizzicata' del suo grande successo 'Lost on you'. Completano il quadro degli ospiti Clementino, Enzo Gragnaniello, James Senese, Frank Nemola, Davide Brambilla, Après la Classe, Yilian Canizares, Dhoad Gypsies of Rajasthan, e il poeta popolare salentino Mino De Santis. L'evento sarà trasmesso in diretta (dalle 22.30) su Rai5 e Radio Uno Rai.(ANSA).