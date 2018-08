Giornalisti Mediterraneo, vince Lasta

(ANSA) - LECCE, 20 AGO - Alessio Lasta di La7 vince la decima edizione del concorso Giornalisti del Mediterraneo con 'Dreaming France. La rotta nella neve dei migranti sulle Alpi'. Il premio è indetto nell'ambito dell'omonimo Festival che si terrà a Otranto dal 10 al 16 settembre, promosso e organizzato dall'Associazione 'Terra del Mediterraneo', in partnership con il Comune di Otranto, Regione Puglia, Università di Bari e Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.

Il Festival nella Città dei Martiri - è detto in una nota - sarà l'occasione per premiare anche i vincitori delle varie sezioni tematiche del concorso e per consegnare il Premio 'Caravella del Mediterraneo' 2018 a Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA e coordinatore del progetto 'InfoMigrants', e a Paolo Messa, Fondatore del Portale 'Formiche'. "Sono tanti i talenti - spiega Tommaso Forte, giornalista e autore dell'evento - che ci permettono, attraverso i propri lavori, di conoscere storie che altrimenti rimarrebbero nascoste".