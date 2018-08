Notte Taranta,Carmen Consoli a Sternatia

(ANSA) - STERNATIA (LECCE), 19 AGO - Carmen Consoli torna a farsi pizzicare dalla Taranta nella 16/ma tappa del festival itinerante, il 21 agosto a Sternatia, paese della Grecìa salentina che ha conservato l'uso della lingua grica anche tra i giovani. La 'cantantessa' siciliana, che nel 2016 vestì i panni di maestro concertatore del Concertone a Melpignano (Lecce), sarà ospite del progetto 'Le Malmaritate', alle 21.30 in piazza Castello. Le 'mal maritate', in Sicilia, erano le donne che nei loro canti esprimevano i pentimenti dopo nozze forzate o sbagliate, e le disillusioni della vita coniugale. Alle 22.30, in piazza Umberto I, la serata proseguirà con l'Orchestra popolare 'La Notte della Taranta', simbolo della cultura popolare contemporanea del Salento. Ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo, l'Orchestra si è esibita anche in occasione delle Olimpiadi invernali a PyeonChang, e al Charity Ball dell'Osce. I musicisti saranno accompagnati dai danzatori del corpo di ballo de La Notte della Taranta. Prima dei concerti, la tappa del festival itinerante propone, alle 20 a Palazzo Palmieri per la sezione Borgo Racconta, una visita teatralizzata al frantoio ipogeo di Sternatia, con 'L'età dell'olio e della Pietra'. Si tratta di uno spettacolo dei Cantieri Teatrali Koreja, in cui sarà possibile ascoltare ricostruzioni sonore dell'attività che si svolgeva nel frantoio accompagnate da musiche e voci narranti.(ANSA).