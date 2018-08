Violenza sessuale su 19enne in treno

(ANSA) - OSTUNI (BRINDISI), 18 AGO - Una studentessa di 19 ha denunciato di avere subito una violenza sessuale a bordo di un treno proveniente da Lecce e diretto a Bologna. Il presunto aggressore, un barese di 40 anni, è stato arrestato nella stazione di Ostuni e posto ai domiciliari nel capoluogo pugliese. L'episodio è avvenuto giovedì scorso. E' stata la studentessa a chiedere aiuto al capotreno che ha attivato l'intervento della polizia ferroviaria di Bari e degli agenti del commissariato di Ostuni che, arrivati in stazione, hanno individuato e arrestato il presunto aggressore, ritenuto responsabile di aver compiuto plurimi atti sessuali contro la volontà ed in danno della persona offesa. La studentessa ha sporto querela in commissariato. Gli operatori dalla polizia intervenuti hanno offerto assistenza e sostegno psicologico alla vittima dell'aggressione.(ANSA).