Notte Taranta:il 20/8 tappa a Martignano

(ANSA) - MARTIGNANO (LECCE), 18 AGO - Con tre appuntamenti in cartellone, la 15/ma tappa del Festival itinerante de La Notte della Taranta arriva a Martignano con una visita 'teatralizzata' al frantoio e due eventi per festeggiare i 25 anni del gruppo Officina Zoè che si esibirà in concerto a fine serata. Si comincia con la sezione 'Il Borgo Racconta', alle ore 20 a Palazzo Palmieri, con la visita teatralizzata 'L'età dell'olio e della pietra' al frantoio ipogeo di Martignano, con uno spettacolo dei Cantieri Teatrali Koreja, che intende far scoprire gli aspetti i frantoi ipogei del Salento. Ogni visitatore indosserà una cuffia wireless attraverso cui ascolterà ricostruzioni sonore dell'attività che si svolgeva nel frantoio, accompagnate da musiche e voci narranti. Per i concerti Altra Tela, alle 21 in piazzetta Palmieri, incontro speciale per celebrare i 25 anni di Officina Zoè, il gruppo di musica popolare fondato da Donatello Pisanello, Lamberto Probo e Cinzia Marzo Erano, che alle 22.30 si esibiranno in piazza della Repubblica.