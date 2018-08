Notte Taranta: a Martignano con i 25 anni di Officina Zoè

MARTIGNANO (LECCE) - Con tre appuntamenti in cartellone, la 15/ma tappa del Festival itinerante de La Notte della Taranta arriva a Martignano con una visita 'teatralizzata' al frantoio e due eventi per festeggiare i 25 anni del gruppo Officina Zoè che si esibirà in concerto a fine serata.

Si comincia con la sezione 'Il Borgo Racconta', alle ore 20 a Palazzo Palmieri, con la visita teatralizzata 'L'età dell'olio e della pietra' al frantoio ipogeo di Martignano, con uno spettacolo dei Cantieri Teatrali Koreja, che intende far scoprire gli aspetti i frantoi ipogei del Salento. Ogni visitatore indosserà una cuffia wireless attraverso cui ascolterà ricostruzioni sonore dell'attività che si svolgeva nel frantoio, accompagnate da musiche e voci narranti. A guidare il gruppo di visitatori sarà un attore nel ruolo del garzone. Lo spettacolo dura 25 minuti, la prenotazione è obbligatoria e va inviata a 'segreteriafestival@lanottedellataranta.it'.

Per i concerti Altra Tela, alle 21 in piazzetta Palmieri, incontro speciale per celebrare i 25 anni di Officina Zoè, il gruppo musicale di tradizione popolare fondato da Donatello Pisanello, Lamberto Probo e Cinzia Marzo Erano. In questa occasione Officina Zoè ripercorrerà le tappe fondamentali della sua storia dal primo cd 'Terra' fino a 'Sangue Vivo' e 'Il Miracolo', colonne sonore, questi ultimi, di due film del regista Edoardo Winspeare. Una serie di installazioni, fotografie e proiezioni, rievocheranno poi la storia gruppo che sarà omaggiato anche dal Canzoniere popolare calabrese Re Nilìu.

A concludere la serata, per i concerti Ragnatela, alle 22.30 in piazza della Repubblica, sarà l'esibizione gli Officina Zoè.