In auto cocaina e marijuana, arrestato

(ANSA) - MONTERONI (LECCE), 18 AGO - Aveva nascosto dietro a un sedile della sua auto 100 grammi di cocaina e due involucri contenenti in tutto due chili di marijuana. Per questo Gianluca Rocca, 36enne di Tuglie (Lecce), è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha insospettito i carabinieri perché alla vista della pattuglia, a Monteroni, ha accelerato tentando di fuggire con l'auto per evitare i controlli. I militari, però, lo hanno inseguito e bloccato poco dopo.(ANSA).