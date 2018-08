Politecnico Bari, iscrizioni +18%

(ANSA) - BARI, 17 AGO - "Sono 1.119 gli studenti che, dopo aver superato con successo i test anticipati di primavera per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, si sono già immatricolati. Si tratta del 18% in più rispetto all'anno scorso e di oltre il 50% dei posti complessivamente disponibili per l'anno accademico 2018-2019, in partenza il prossimo autunno".

Lo comunica in una nota il Politecnico di Bari sottolineando che "in attesa della sessione standard delle selezioni, prevista per settembre, i primi risultati confermano il trend in crescita degli ultimi anni con un boom, in particolare, di Ingegneria edile (+116%)". "In forte crescita - si legge ancora - anche Ingegneria dei sistemi aerospaziali (+50%), Ingegneria meccanica (31%) e Ingegneria dei sistemi medicali (22%), oltre alle sempre in crescita di Ingegneria informatica e dell'automazione, e Ingegneria gestionale".