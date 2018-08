Migranti: in 24 su due barche in Salento

(ANSA) - CASTRIGNANO DEL CAPO (LECCE), 16 AGO - Due imbarcazioni - una a motore e un veliero - che trasportavano complessivamente 24 migranti (tra cui una donna incinta e cinque minorenni) sono state bloccate in Salento da unità navali del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari.

Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati arrestati gli skipper, due georgiani di 42 e 45 anni, e lo scafista greco 52enne.

Il semicabinato a motore di sette metri e privo di bandiera ed il veliero battente bandiera inglese, sono stati portati nel porto di Leuca (Lecce) e sequestrati. I 24 migranti erano suddivisi in diversi nuclei familiari, di nazionalità irachena, iraniana e curda, di cui 7 individuati a bordo del piccolo natante e 17 sul veliero. Si trovano ora nel centro d'accoglienza 'Don Tonino Bello' di Otranto. (ANSA).