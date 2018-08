Notte Taranta, Piccola Ronda Torrepaduli

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Il 15 agosto, per la Festa di San Rocco a Torrepaduli, frazione di Ruffano (Lecce), 52 bambini e adolescenti, dai 4 ai 16 anni, si cimenteranno con la pizzica-scherma, momento in cui i partecipanti simulano un duello con coltelli, usando solo le mani, secondo codici previsti dalla tradizione. Il progetto tramite il quale i bambini hanno imparato la danza e a suonare il tamburello si chiama Piccola Ronda e nasce dalla collaborazione tra la fondazione de La Notte della Taranta e il comitato Festa San Rocco. "È un progetto in cui crediamo molto", sottolinea il presidente della fondazione Notte della Taranta, Massimo Manera.

"In questi tre anni siamo riusciti a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di conoscenza su codici e tradizioni che hanno un carattere identitario per il territorio". I piccoli danzatori si esibiranno alle 19 partendo da piazza Carmelitani, prima che la statua di San Rocco lasci il Santuario per la consueta processione per le vie del piccolo centro. Alle 22.30, dopo il ritorno della statua in santuario e lo spettacolo pirotecnico, in largo San Rocco inizierà la tradizionale Notte delle Ronde con gli adulti che si 'affronteranno' nella danza-scherma. I bambini di Piccola Ronda si esibiranno anche prima del Concertone del 25 agosto a Melpignano (Lecce).