Auto si ribalta, muore 21enne a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 14 AGO - Risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici per l'assunzione di cannabinoidi, è stato arrestato per omicidio stradale Gabriele Quaranta, di 22 anni, che era alla guida della Mini Cooper che la scorsa notte a Brindisi si è ribaltata, causando la morte di Matteo Machì, di 21 anni, e il ferimento del conducente e di un altro passeggero, un 23enne di Brindisi. I due non sono in gravi condizioni. Quaranta è piantonato all'ospedale Perrino dove è ricoverato. L'incidente è avvenuto alle 3 della notte su un cavalcavia che conduce a Tuturano, frazione di Brindisi. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dei fatti e sulla velocità di percorrenza quando la vettura si è ribaltata.