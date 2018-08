Notte ferragosto Radiodervish a Tricase

(ANSA) - TRICASE (LECCE), 13 AGO - Un porto, un veliero, una musica: il 14 agosto torna l'appuntamento 'Notte di Ferragosto a Tricase Porto' con il concerto dei Radiodervish sul veliero 'Portus Veneris'. Il piccolo borgo si popola di musica ed eventi dalle ore 21 con i 'Beat Generation' in piazzale della Rotonda.

Le strade circostanti saranno animate dalla 'Be Dixie street band' e dalle incursioni del mimo Junco. Alle 23.15 la musica si sposta sul veliero 'Portus Veneris', ancorato al centro del porto e concesso per questa notte quale esclusivo palcoscenico.

Sul ponte del veliero si esibirà la cantante Dionisia Cassiano, in duo con Alberto Stefanizzi al vibrafono, introducendo il concerto dei Radiodervish (Nabil Bey e Michele Lobaccaro) allo scoccare della mezzanotte, con il loro ultimo disco 'Il sangre e il Sal'. La musica proseguirà sul veliero intorno alle 2, con il cantautore Renzo Rubino. Alle 4.30 circa si saluterà il sole insieme a Marco Puzzello e la sua tromba, accompagnato dal pianoforte di Roberto Esposito.