Accoltellato durante lite a Putignano

(ANSA) - PUTIGNANO (BARI), 13 AGO - Un giovane di 27 anni è stato ferito con coltellate al torace da un 28enne durante una lite scoppiata la scorsa notte in un bar a Putignano e culminata col ferimento nella centrale piazza Umberto. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio e lesioni aggravate. Il giovane ferito è stato ricoverato nell'ospedale di Putignano e poi trasferito al Policlinico di Bari, ma non è in pericolo di vita.

I militari sono intervenuti attorno a mezzanotte in seguito ad una chiamata al 112. Al loro arrivo hanno trovato per strada il ferito accasciato per terra e sanguinante. Il giovane soccorso da personale del 118 è stato portato in ospedale. I militari, dopo avere ascoltato testimoni e visto le immagini di sorveglianza, hanno rintracciato l'aggressore nella sua abitazione mentre tentava di cancellare le macchie di sangue dai vestiti. Durante il litigio, il 28enne ha anche ferito lievemente la madre della vittima, che aveva cercato di interrompere l'aggressione.